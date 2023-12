NUOTO Serata storica per l'Italnuoto: 6 ori in un giorno Nell'ultima giornata degli Europei in vasca corta sono arrivati ben 6 ori per la spedizione azzurra, oltre a 2 argenti e un bronzo. L'Italia chiude al terzo posto nel medagliere con 22 medaglie, una in meno di Gran Bretagna e Francia.

A Roma 2022 ne arrivarono 4, a Otopeni 2023 l'Italnuoto si supera e infrange il record di medaglie d'oro in una sola giornata: ben 6, una chiusura in bellezza per la spedizione azzurra agli Europei in vasca corta in Romania. Non era mai successo in una competizione di nuoto internazionale: testimonianza di un movimento in salute, che potrà dire la sua tra un anno a Parigi. La ciliegina sulla torta con la staffetta 4x50 mista vinta dall'Italia davanti a Francia e Olanda. Poi la storica doppietta Nicolò Martinenghi-Simone Cerasuolo nei 50 rana maschili e i successi di Lorenzo Mora nei 200 dorso, Simona Quadarella nei 400 stile, Alberto Razzetti nei 400 misti, Benedetta Pilato nei 50 rana femminili oltre al bronzo di Jasmine Nocentini nella stessa gara e l'argento di Alessandro Miressi nei 100 stile, la regina.

Un totale di 9 medaglie – 6 ori, 2 argenti e 1 bronzo - in un paio d'ore, qualcosa di incredibile e storico. L'Italia torna a casa con 22 metalli, uno in meno di Gran Bretagna e Francia: non saranno le 35 di Kazan ma il gran risultato vale comunque il 3° posto finale nel medagliere. L'ultima giornata di gare è anche quella del record del mondo fatto segnare dall'irlandese Daniel Wiffen negli 800 stile: 7:20.46 il crono, quasi 3 secondi meglio di quello fatto segnare dall'australiano Grant Hackett e che resisteva addirittura dal 2008.

