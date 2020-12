VOLLEY FEMMINILE Serie A1: a Novara il derby piemontese Successo netto per la Igor Gorgonzola di coach Lavarini nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A1. Battuto Chieri con un netto 3-0 (25-22 26-24 25-21) e secondo posto in classifica alle spalle di Conegliano.

Novara torna a giocare in campionato dopo lo stop per i recuperi, dopo la Champions League, dopo il turno di riposo e lo fa vincendo un derby: quello piemontese contro Chieri che, per contro, si ferma dopo i due hurrà consecutivi contro Trentino e Bergamo. Le azzurre dominano al PalaIgor e si impongono con un netto 3-0 anche se i parziali si sono sempre giocati sul filo dell'equilibrio. Il primo set si chiude sul 25-22 con Novara che si affida ai muri di Smarzek e ai 6 punti di Herbots, miglior realizzatrice. Il secondo è quello più combattuto e si protrae fino ai vantaggi: alla fine sarà 26-24 per la Igor Gorgonzola grazie alla diagonale fuori di capitan Perinelli, alla centesima presenza in maglia Chieri.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La storia non cambia per il terzo ed ultimo parziale: punteggio in bilico fino al 12-12, break di Novara, recupero della Reale Mutua Fenera e nuovo allungo delle ragazze allenate da coach Lavarini. Titoli di coda sul 25-21 e undicesimo successo stagionale per le novaresi, a fronte di solo due sconfitte. Secondo posto, dunque, confermato a quota 31 mentre Chieri rimane ferma a 21. Top scorer dell'incontro la schiacciatrice Alex Frantti con 15 punti, segue Caterina Bosetti a 12.



I più letti della settimana: