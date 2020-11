VOLLEY Serie A1 al giro di boa: scatta l'ultima del girone d'andata Tredicesima giornata, l'ultima del girone d'andata, della Serie A1 di volley femminile: si parte con Trentino-Scandicci sabato alle 17.30, si chiude martedì sera con il posticipo tra la capolista Conegliano e Chieri.

Non è un vero e proprio giro di boa – considerando le diverse partite da recuperare – ma il tredicesimo turno di Serie A1 di volley femminile è l'ultima del girone d'andata. Un campionato dominato, fino a questo momento, dalla Imoco Volley Conegliano che le ha vinte tutte e sarà impegnata nel posticipo di martedì sera contro Chieri. Match che segnerà il ritorno in campo delle piemontesi dopo più di 20 giorni di sosta forzata.

Conegliano-Chieri sarà l'epilogo di giornata, che si svilupperà per intero nella giornata di sabato. Si parte alle 17.30 con Trentino-Scandicci. Per le padrone di casa è un'occasione di pronto riscatto dopo aver perso l'imbattibilità al Sanbopolis che durava, prima del ko nel recupero con Novara, da ben 563 giorni. Di fronte le toscane, al momento quarte in classifica grazie alla vittoria al tie-break contro Brescia.

Leonesse di coach Mazzola che, invece, saranno di scena alle 18 nel derby lombardo contro Monza. A partire favorita sarà la Saugella alla ricerca del quinto successo consecutivo, il secondo lontano dalla Brianza. Alla stessa ora Casalmaggiore se la vedrà tra le mura amiche contro Cuneo. Sono due gli anticipi serali con prima battuta alle 20.30. Lo scontro più interessante è sicuramente quello tra Busto Arsizio e Novara. Per la Igor Gorgonzola ghiotta chance per provare ad accorciare su Conegliano e per prepararsi al meglio al girone della CEV Champions League in programma dal 24 al 26 novembre proprio nella “bolla” di Novara con Dinamo Kazan, Olomouc e Police. A caccia dei tre punti anche Firenze, impegnata in trasferta contro il fanalino di coda Perugia. Osserva il turno di riposo la Zanetti Bergamo.



