Serie A1: Busto Arsizio alla Final Eight di Coppa Italia

Il recupero della 9^ giornata di Serie A1 aveva un doppio valore: 3 punti importanti per la regular season e soprattutto stabilire l'ultima classificata alla Final Eight di Coppa Italia. Ottavo slot che va a Busto Arsizio. Grazie al successo contro Casalmaggiore, infatti, la Unet e-Work ha superato in un colpo solo proprio le casalasche e Cuneo nel girone d'andata garantendosi, quindi, la possibilità di affrontare le campionesse in mondo dell'Imoco Volley Conegliano nei quarti di finale del prossimo 10 marzo. Chi vince va 3 giorni dopo (13-14 marzo) alla Final Four, in programma all'RDS Stadium di Rimini.





Successo netto quello ottenuto dalle ragazze di coach Musso: 25-18 25-22 25-15. Nel 3-0 finale brillano, su tutte, la schiacciatrice Alexa Gray con 24 punti e l'opposto Camilla Mingardi con 18. Le biancorosse proseguono nel loro straordinario momento di forma ed agganciano Scandicci al quinto posto, a -6 da Chieri che – ora come ora – vale la possibilità di saltare un turno ai play-off di campionato.