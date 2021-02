VOLLEY FEMMINILE Serie A1: Casalmaggiore vince, inguaiando Perugia Netto 3-0 per le magliette rosa nel recupero della 17^ giornata: con questa vittoria Casalmaggiore chiude quasi definitivamente il discorso qualificazione ai play-off.

Casalmaggiore dà continuità alla bella vittoria contro Firenze e si ripete, nel recupero della 17^ giornata, in casa di Perugia. Netto 3-0 per le ragazze di coach Parisi, guidate dalla grande prestazione di Rosamaria Montibeller. La schiacciatrice italo-brasiliana – nominata MVP dell'incontro ed ex – mette a referto 21 punti, oltre la metà di quelli relizzati dall'intera squadra. Tra le migliori c'è anche Kosareva con 13 mentre Perugia non registra giocatrici in doppia cifra: Angeloni e Carcaces si fermano a quota 9.

Casalmaggiore si impone 25-18 25-21 25-17, ottenendo la settima vittoria in regular season e salendo momentaneamente all'ottavo posto in classifica. Dall'altra parte, Perugia rischia grosso: le magliette nere allenate da coach Mazzanti hanno ancora una partita in meno rispetto a Brescia ma solo due punti in più rispetto all'ultimo posto, l'unico che prevede la retrocessione in Serie A2.



