VOLLEY FEMMINILE Serie A1: Chieri batte Scandicci per la seconda volta in 3 giorni Le piemontesi ora hanno 3 punti di vantaggio sulle toscane per quanto riguarda il quarto posto in regular season, l'ultimo valido per accedere ai play-off saltando un turno. Chieri vince 3-2 al tie-break, imponendosi 22-25 25-27 25-20 25-19 15-7.

Chieri-Scandicci, Scandicci-Chieri. Nel giro di 72 ore si è aperta la sfida per il quarto posto nella regular season di Serie A1, l'ultimo che consente di accedere ai play-off direttamente dai quarti di finale, e non dagli ottavi. E - per la seconda volta in 3 giorni - è Chieri ad imporsi. Domenica lo aveva fatto prendendosi il bottino pieno, nel recupero ha ragione di Scandicci solamente al tie-break guadagnando 2 punti e mettendone, dunque, un altro di distacco tra le due squadre. Ora la Reale Mutua è a quota 34, + 3 proprio sulle toscane. Che, paradossalmente, partono molto meglio e vanno addirittura sul 2-0 grazie al 25-22 e al 27-25 dei primi due parziali.

Da qui parte la “remuntada” delle ragazze di Giulio Cesare Bregoli: 25-20 nel terzo set, 25-19 nel quarto. Si va così al tie-break dove non c'è storia: Scandicci arriva con il fiato corto, Chieri sulle ali dell'entusiasmo e chiude sul 15-7. Quello che più impressiona sono i muri di squadra: saranno ben 22. Tra le migliori realizzatrici ci sono Alhassan con 20 punti, Laak con 16, Perinelli e Mazzaro a 15. Una prova corale che consente alle piemontesi di chiudere al terzo posto al termine del girone d'andata, garantendosi l'accoppiamento con Trento in casa nei quarti di finale di Coppa Italia.



