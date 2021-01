VOLLEY FEMMINILE Serie A1: Conegliano e Monza non si fermano Nei due anticipi della 24^ giornata l'Imoco Volley supera 3-0 Trentino e si prepara al meglio in vista della Champions League mentre la Saugella infila la dodicesima vittoria consecutiva contro Casalmaggiore.

Tutto secondo pronostico negli anticipi della 24^ giornata di Serie A1: Conegliano registra la vittoria numero 19 in altrettante gare “passeggiando” al Sanbapolis di Trento contro una Delta Despar ferma da oltre un mese per casi di positività al Covid. D'altro canto l'Imoco Volley chiude la pratica in 3 set, non lasciandone neanche uno alle padrone di casa. Il miglior modo per prepararsi in vista di un “tour de force” da 5 match in 8 giorni, compreso il “trittico” di Champions League a Nantes di metà settimana. Le Pantere non vanno mai in affanno nonostante l'ampio turnover voluto da coach Santarelli che ha lasciato a riposo Egonu e Sylla per l'intera partita. La palma di MVP va, quindi, a Lucille Gicquel con la francese che mette a referto ben 21 punti nel 3-0 finale: 25-18 25-15 25-17. In doppia cifra anche Adams con 13 e Hill con 10, a Trentino non basta la buona prestazione di D'Odorico con 10 palloni schiacciati a terra.

Continua nel suo gran momento di forma anche Monza. Dopo il secco 3-0 rifilato a Novara – seconda della classe – la Saugella si ripete in casa contro Casalmaggiore e vince 3-1. Risultato che, però, è rimasto in bilico nei primi parziali: le ragazze di coach Gaspari vincono primo e terzo set con un doppio 25-23 ma cedono nel secondo 26-24 ai vantaggi. Il 25-13 del quarto non lascia spazio ad interpretazioni così come i 25 punti registrati dalla belga Van Hecke, top scorer dell'incontro. A condurre Monza verso il dodicesimo successo consecutivo – 14 se si considera la CEV Cup – ci pensano pure Begic a 18, Davyskiba a 17 ed Heyrman a 13.

