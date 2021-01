VOLLEY FEMMINILE Serie A1: Conegliano fa 18 su 18 L'Imoco Volley supera Perugia ma è in apprensione per le condizioni di Sylla (lussazione alla spalla destra) mentre nelle altre partite di A1 successi per Monza, Chieri e Busto Arsizio.

Perugia spaventa Conegliano, vince il primo set 25-23 ma poi crolla sotto i colpi della solita Egonu – 26 punti con il 60% offensivo – e dei muri di Fahr, 5 sui 16 totali di squadra. Così l'Imoco Volley conquista la diciottesima vittoria in altrettante partite e prosegue nella propria marcia a punteggio pieno. Sono 54 ora i punti per le gialloblu di Daniele Santarelli che, come detto, rischiano nel testacoda contro Perugia ma alla fine si impongono 3-1. Difficoltà che sussistono anche nel secondo e terzo parziale, vinti 25-22 e 25-21, mentre il 25-15 del quarto non lascia spazio ad interpretazioni. Conegliano che vola in testa alla classifica ma che si preoccupa per le condizioni di Miriam Sylla, vittima di una lussazione alla spalla destra durante la rifinitura. Nei prossimi giorni i controlli per valutare i tempi di recupero.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel frattempo, le campionesse del mondo in carica mantengono il +8 su Novara e addirittura il +18 su Monza con la Saugella che, approfittando del rinvio tra Firenze e Trentino, ha recuperato la sfida valevole per la 16a giornata proprio contro le toscane. 3-0 perentorio con un doppio 25-17 e un 25-20. Top scorer Heyrman e Van Hecke, entrambe a 13: è il decimo “hurrà” di fila per Monza. Che continua a mantenere un bel gruzzoletto di vantaggio su Chieri, quarta e vincente 3-0 contro Casalmaggiore. Basta poco più di un'ora alle biancoblu per chiudere la pratica, frutto di un 25-19 nel primo e terzo set e 25-11 nel secondo. Premio di MVP che va a Villani grazie ai suoi 17 punti, in evidenza anche Grobelna con 18. Secondo successo nel giro di pochi giorni, quindi, per Chieri dopo quello ottenuto contro Busto Arsizio che, a sua volta, si riscatta prontamente e batte Scandicci a domicilio. Nel 3-1 finale fa la differenza Gray, 25 punti e 47% in attacco. La Savino Del Bene - con questo ko - perde momentaneamente il quarto posto, l'ultimo valido per accedere ai play-off direttamente dai quarti di finale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: