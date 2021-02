Serie A1: Conegliano non si ferma, Bergamo inguaia Brescia

Da una parte si va a caccia di record, dall'altra si lotta per restare in A1. Le due gare domenicali della 22^ giornata salutano i successi dell'Imoco Volley Conegliano e della Zanetti Bergamo rispettivamente contro Cuneo e Brescia. Nel primo match è un ennesimo monologo delle Pantere di coach Santarelli, “sporcato” solo dal secondo set vinto 25-21 dalle piemontesi. Per il resto è 3-1 Conegliano e 21^ vittoria in altrettante partite. Prosegue, quindi, la caccia al cammino netto in regular season per le gialloblu ora a quota 63, 14 in più di Novara. Partita vera nei primi due parziali, Cuneo tocca tanti palloni a muro e approfitta della serata “no” di Paola Egonu che si fermerà solo a 7 punti. Nonostante tutto è 25-23 mentre terzo e quarto sono senza storia 25-18 e addirittura 25-12. A decidere l'incontro l'MVP Omoruyi (20) e De Kruijf (17) con Conegliano che festeggia anche il ritorno in campo di Miriam Sylla dopo i problemi alla spalla destra.





Stesso risultato ma molto più equilibrato il derby lombardo tra Bergamo e Brescia. A festeggiare le orobiche di coach Turino che si impongono, come detto, 3-1 ma con ogni singolo set giocato punto a punto. Alla fine sarà 25-23 23-25 25-23 25-21, 20 punti per Bergamo che ora naviga in acque ben più tranquille al pari di Casalmaggiore e Firenze mentre Brescia ne ha esattamente la metà – 10 – e sempre 2 da recuperare su Perugia per evitare la retrocessione.