VOLLEY FEMMINILE Serie A1: Conegliano rullo compressore, 3-0 a Novara Doppio 3-0 negli anticipi della 12ª giornata: l'Imoco Volley fa suo il big match contro Novara e vola in testa con 33 punti, Firenze supera senza problemi Casalmaggiore.

Non conosce sosta la marcia della Imoco Volley Conegliano. Le campionesse del mondo in carica e vincitrici degli ultimi due scudetti assegnati nella Serie A1 infilano l'undicesimo successo consecutivo, ottenuto senza mai lasciare nemmeno un punto alle avversarie. Questa volta a cadere è la diretta rivale Novara con un 3-0 che non lascia spazio ad appelli. Nonostante l'infortunio di Sylla, l'Imoco domina in lungo e in largo con l'Igor Gorgonzola in balia delle giocate venete.

Tre set a zero - come detto - chiusi sul 25-18, 25-14 e 25-16. Top scorer la schiacciatrice italiana Paola Egonu con 21 punti, ottima pure la prova di Sara Fahr che chiude in doppia cifra con 10. L'MVP del match è, però, Kimberly Hill autrice di 13 punti e di tante chiusure in banda assieme alla connazionale Adams. Per la statunitense soddisfazione doppia, dal momento che era ex della partita avendo giocato proprio a Novara nella stagione 2014-2015. Imoco che vola in testa a quota 33, piemontesi ferme a 19 in una classifica “zoppa” e dettata dai numerosi rinvii per Covid.

L'altro anticipo della 12^ giornata vede un'altra netta vittoria. E' il 3-0 inflitto dal Bisonte Firenze alla VBC éPiù Casalmaggiore. Quarto hurrà stagionale per le ragazze allenate da coach Mencarelli che si affidano ai 21 punti di Nwakalor, ai 16 di Guerra e ai 15 di Van Gestel. Nel tris fiorentino da segnalare sopratutto il secondo set, chiusosi con un emozionante 32-30 con il Bisonte che annulla addirittura 5 set point prima di portarselo a casa con la doppia in palleggio di Vanzurova. Gli altri due, invece, sono ben indirizzati: il primo 25-12, il terzo 25-21. A Casalmaggiore non bastano i 14 di Vasileva e i 12 di Rosamaria, è il settimo ko stagionale per le lombarde a fronte di solo 3 successi in 10 partite.





