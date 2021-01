Serie A1: Conegliano va, Novara vince ma è ancora a +11

Anche quando le partite nascondono delle insidie, Novara e Conegliano non tradiscono le attese e continuano a volare in vetta. La Igor Gorgonzola rialza la testa dopo il pesante 0-3 con Monza e batte Scandicci nel primo anticipo della 20^ giornata. Finisce 3-0 per le azzurre di coach Lavarini, anche se tutti i parziali sono rimasti in bilico: primo e terzo set si chiudono sul 25-22, il secondo sul 25-23. La miglior realizzatrice dell'incontro è di Scandicci ed è Stysiak con 16 punti, per Novara la differenza l'ha fatta il gruppo. E - su tutte - le grandi prestazioni di Herbots (15) e Bosetti (14) oltre alla statunitense Haleigh Washington, al rientro in sestetto, e premiata come MVP del match.





Sono tre punti rosicchiati alla capolista, ma solo per qualche ora. Conegliano, infatti, scende in campo in serata e regola Monza senza affanni, tranne l'ultimo set finito 27-25 ai vantaggi. L'Imoco Volley sale a quota 20 per quanto riguarda i successi consecutivi mentre le lombarde interrompono la loro striscia positiva a 14. Un bel modo - per le Pantere di Santarelli - di proseguire quello che di buono è stato fatto anche in Champions League a metà settimana con 3 vittorie su 3 contro Kamnit, Nantes e Fenerbahce. Nel 3-0 finale (25-15 25-20 27-25) brilla - come al solito - la stella di Paola Egonu, autrice di 22 punti.