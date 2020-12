Serie A1: Cuneo rimonta e vince il derby con Chieri

Cuneo ribalta non solo i pronostici ma anche il derby piemontese contro Chieri. Nell'anticipo della 17esima giornata di Serie A1 le ragazze allenate da coach Andrea Pistola superano 3-2 in rimonta quelle di Giulio Cesare Bregoli. Con questo successo, Cuneo sale a 17 punti in classifica e trova la settima vittoria stagionale mentre Chieri guadagna un punto e va a 22, confermandosi al quinto posto in classifica. Le “gatte” partono meglio in tutti i parziali ma cadono nel primo e nel terzo quando la Reale Mutua Fenera li fa suoi per 25-20 e 25-22.





Una gara tutta a rincorrere, dunque, per Cuneo che vince il secondo set 25-22 ed il quarto 25-17. Si va all'ultimo e decisivo tie-break dove la Bosca San Bernardo prende il largo alla fine e si impone 15-9. Top scorer e MVP del match la schiacciatrice romena Nicolae Ungureanu con ben 23 palloni schiacciati a terra. Nel quinto set bene anche Zackhaiou e Candi con 9 muri in due mentre la giovanissima Gaia Giovannini mette a referto 17 punti. Per Chieri si salvano Mazzaro, Grobelna e Perinelli rispettivamente a 16, 14 e 12.