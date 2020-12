VOLLEY FEMMINILE Serie A1: doppio 3-0 per Conegliano e Novara Prima e seconda della classe rispettano i pronostici nelle ultime sfide del 2020 e battono rispettivamente Brescia e Firenze. Conegliano chiude l'anno a 45 punti - frutto di 15 vittorie in 15 partite - mentre Novara segue a 37.

Conegliano prosegue la propria marcia inarrestabile, Novara segue a ruota. Le ultime due sfide del 2020 per la Serie A1 di volley femminile testimoniano di una corsa a 2, partita fin dalla prima giornata e non destinata a fermarsi fino ai play-off. Le campionesse del mondo in carica dell'Imoco Volley fanno loro il posticipo del diciassettesimo turno nel testacoda contro Brescia, ultima della classe. Tra le mura amiche del “PalaVerde” le ragazze di coach Santarelli si impongono con un perentorio 3-0. Termina 25-22 25-23 25-17 con le Leonesse che cercano, soprattutto nei primi due parziali, di contenere le sfuriate di Conegliano ma alla fine si devono arrendere grazie anche alle grandi prove di Bozana Butigan – 12 punti ed MVP della partita – e di Sarah Fahr, 14 con il 77% in attacco. La top scorer è, però, di Brescia con Anna Nicoletti che fa segnare 16 punti ma non basta. Conegliano vola a 45 – bottino pieno con 15 successi su 15 – mentre Brescia rimane ferma a 9.

Con lo stesso punteggio Novara è corsara a Firenze nell'anticipo della ventiquattresima giornata. E' sempre 3-0 anche se, in questo caso, il match è molto più in equilibrio soprattutto nel primo set chiuso dalle piemontesi 29-27 ai vantaggi, trascinate da una super Britt Herbots (19 punti per la schiacciatrice belga). Nel secondo e nel terzo parziale la Igor Gorgonzola prende il largo e chiude i giochi con un doppio 25-18. Oltre ad Herbots, spicca la prova di Malwina Smarzek – 14 punti, tra cui l'ultimo muro della partita – mentre a Firenze non bastano i 18 di Nwakalor. Massima serie che ora tornerà in campo per la Befana con tutti gli incontri – Covid permettendo – calendarizzati per il 6 gennaio.

