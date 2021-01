VOLLEY Serie A1 femminile: Casalmaggiore - Scandicci apre la 18' giornata Rinviata Trentino - Perugia, Conegliano ferma per il riposo.

Dopo il turno infrasettimanale, il volley al femminile torna in campo con il programma della 18' giornata. Cinque le gare in programma. Rinviata a data da destinarsi Delta Despar Trentino–Bartoccini Fortinfissi Perugia, il turno si apre con l'anticipo tra Casalmaggiore e Scandicci. Passato e presente si sfidano in questa partita, non solo per i rispettivi coach, ma anche per le numerose ex di giornata in campo. In classifica le due squadre sono divise da ben 10 punti con Scandicci quarta forza del campionato a quota 24 e Casalmaggiore a 14.

Con la capolista Imoco Volley Conegliano ferma per il turno di riposo, il derby piemontese tra Novara e Cuneo è tra le gare più interessanti. L'Igor Gorgonzola potrà cercare di allungare la striscia positiva e ridurre il distacco dal vertice. La Bosca San Bernardo è reduce da due tie-break vinti di fila a cavallo tra 2020 e 2021. Dopo il successo su Perugia, Busto Arsizio è impegnata in un altro scontro diretto contro Brescia. Le farfalle hanno 13 punti, le leonesse 10, per una sfida derby tutta da seguire. Dopo oltre un mese e mezzo lontano da casa la Saugella torna a giocare in casa. La terza forza del campionato sfida Chieri, quinta a sei punti dalle brianzole. Monza allenato da Marco Gaspari è reduce dalla vittoria contro Bergamo. L’ultima partita giocata dalle biancoblù di Giulio Cesare Bregoli, il derby con Cuneo perso 3-2.

A chiudere il programma della domenica il confronto tra Bisonte Firenze e Zanetti Bergamo, divise da tre punti ed entrambe reduci da una sconfitta per 3-0. Perfetto equilibrio nei precedenti tra le squadre di Marco Mencarelli e Daniele Turino: sarà il tredicesimo scontro diretto, con 6 vittorie e 24 set vinti per ciascuna delle due formazioni. Anche i successi sono equamente suddivisi tra trasferte e incontri casalinghi.



