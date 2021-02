VOLLEY FEMMINILE Serie A1: Firenze stoppa la corsa di Chieri Il Bisonte si impone 3-1 in rimonta nell'anticipo della 22^ giornata, le piemontesi si fermano a 5 vittorie consecutive ma mantengono il quarto posto in classifica.

Si ferma a 5 la striscia di vittorie consecutive di Chieri, battuta in rimonta da Firenze. Al Mandela Forum, Il Bisonte ottiene 3 punti preziosi e rialza la testa dopo un momento fatto di alti e bassi mentre le piemontesi arrestano la propria corsa mantenendosi comunque al quarto posto, a +6 su Scandicci che, però, per quanto riguarda la 22^ giornata, potrà rispondere solo tra un mese (7 marzo) nella sfida casalinga contro Monza.

Come detto, è un successo “ad inseguire” per Firenze, sotto 25-23 nel primo set. Da lì in poi le ragazze di coach Mencarelli ci mettono determinazione e grandi intensità, affidandosi alla serata di grazia di Carlotta Cambi nominata MVP con 8 punti all'attivo ed il 75% di rendimento offensivo. Secondo e terzo parziale si chiudono 25-20 25-21 mentre il quarto ed ultimo si protrae fino ai vantaggi e le toscane se lo aggiudicano per 26-24. Tra le migliori la solita Nwakalor – 21 punti – mentre Guerra e la neo-arrivata Ogoms si fermano rispettivamente a 18 e 15. A Chieri non bastano i 26 palloni schiacciati a terra da Grobelna, top scorer dell'incontro.

