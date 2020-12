VOLLEY FEMMINILE Serie A1: girone di ritorno al via Torna subito in campo l'Imoco Volley Conegliano, impegnata contro Casalmaggiore. Gli altri due incontri in programma per la giornata numero 14 sono Cuneo-Firenze e Brescia-Trentino.

A tre settimane di distanza dall'ultimo turno di andata – cui hanno fatto seguito i recuperi delle gare non giocate – la Serie A1 di volley femminile torna in campo dopo il giro di boa per ripartire nella corsa verso i play-off. Mercoledì si gioca la prima giornata del girone di ritorno con 3 match in programma. Nel tardo pomeriggio – ore 17 – c'è Cuneo-Firenze mentre alle 20.30 giocano Brescia-Trentino e Casalmaggiore-Conegliano. Il primo match vedrà impegnato il fanalino di coda Brescia con le lombarde che hanno conquistato una sola vittoria in 12 partite contro Trentino che ha rialzato la testa nell'ultima sfida, secco 3-0 contro Cuneo. Il secondo, invece, vedrà protagonista l'Imoco Volley Conegliano. Le campionesse in carica, favorite nella sfida con Casalmaggiore, guidano la classifica con 36 punti frutto di 12 successi in altrettante gare. Per le venete la concreta possibilità di allungare su Novara, in questo momento seconda a 28 ma ferma per il turno di riposo. Quattordicesima giornata ancora “zoppa” per l'emergenza Covid con 3 partite rinviate a data da destinarsi: si tratta di Busto Arsizio-Monza, Scandicci-Bergamo e Chieri-Perugia.

