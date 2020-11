VOLLEY FEMMINILE Serie A1: netto successo per Chieri Le torinesi battono Trentino 3-0 nell'ultimo recupero dell'ottava giornata di Serie A1 femminile e si confermano al quinto posto in classifica.

Si completa l'ottava giornata della Serie A1 di volley femminile, in programma lo scorso 28 ottobre ma “zoppa” di rinvii per Covid. L'epilogo al “PalaMaddalene” con Chieri-Trentino: un 3-0 netto da parte delle padrone di casa che, con questo successo, rafforzano il quinto posto in classifica e si confermano alle spalle delle “magnifiche 4”: Novara, Scandicci, Conegliano e Monza. Inoltre, Chieri ha 2 partite in meno rispetto alle prime due formazioni e addirittura 3 rispetto alle ultime. Quindi, per le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, la concreta possibilità di avvicinarsi alle posizioni che garantiscono l'accesso ai play-off direttamente dai quarti di finale. Dall'altra parte è il sesto ko consecutivo per la Delta Despar Trentino, in crollo verticale dopo un grande inizio.

Per le biancoblù – di ritorno al palazzetto di casa dopo un mese di assenza – nessun problema. Finisce 3-0 con primo e terzo set senza storia, 25-13 e 25-14, mentre nel secondo c'è più partita ma le torinesi chiudono comunque con un 25-20. MVP della partita la palleggiatrice Francesca Bosio mentre le top scorer sono Grobelna e Perinelli, entrambe a 15 punti. A Trento non bastano i 10 punti di D'Odorico, il pronto riscatto si chiama Cuneo nel recupero di giovedì 3 al Sanbàpolis. Per Chieri una settimana di pausa, la Reale Mutua Feneri tornerà in campo sabato 5 contro Bergamo.



