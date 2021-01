Serie A1: Novara centra la decima di fila, 3-1 su Casalmaggiore

Se l'Imoco Volley Conegliano continua ad imporre un ritmo forsennato al campionato, Novara non è sicuramente da meno. Le azzurre di Stefano Lavarini centrano il decimo successo consecutivo, imponendosi 3-1 su Casalmaggiore. Al PalaRadi di Cremona, le piemontesi dominano nei primi due set, soffrono negli ultimi due ma riescono comunque a portare a casa un successo fondamentale: ora la Igor Gorgonzola è a 40 punti, 5 in meno della capolista. Nel primo parziale i turni di servizio di Bosetti e Hancock sono decisivi per la rimonta fino al 25-19 mentre nel secondo non c'è storia: 25-12 e partita che sembra indirizzarsi verso un classico 0-3.





Invece, le ragazze allenate da Carlo Parisi alzano il ritmo nei set successivi, accorciano le distanze grazie al 25-22 del terzo e rimangono sempre in vantaggio nel quarto, arrivando al 24-22. Qui esce il cuore e la qualità di Novara che annulla due set point ed evita il tie-break chiudendo sul 27-25. MVP dell'incontro Herbots – 18 punti con il 48% offensivo – anche se chi ne segna di più è l'opposta Smarzek con 24, di cui 5 muri. Per Casalmaggiore non bastano i 20 di Montibeller e i 15 di Kosareva.