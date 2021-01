Serie A1: Novara è l'anti-Conegliano

Fatta eccezione per Trentino-Perugia rinviata, completato il programma del diciottesimo turno di Serie A1. Novara si conferma l'anti-Conegliano – con l'Imoco Volley ferma per il riposo – e supera 3-1 Cuneo centrando l'undicesimo successo consecutivo tra Regular Season e Champions League. Ora le ragazze di Lavarini sono a 43 punti, 5 in meno della capolista. Il derby piemontese è più complicato del previsto, però, per le azzurre perchè Cuneo vince il primo set 25-23, perde il secondo 25-16 ma al terzo arriva fino ai vantaggi, con la Igor Gorgonzola che lo chiude addirittura 30-28 dopo essere stata in svantaggio 17-12. Senza storia il quarto parziale (25-14) grazie alla grande prestazione di Bonifacio, 11 punti con il 100% offensivo. Contribuiscono alla causa anche Smarzek a 19 ed Herbots a 16. L'unica partita della domenica che va al tie-break è quella tra Monza e Chieri, vinta dalla Saugella 3-2 in rimonta. Le lombarde tornano ad occupare la terza posizione in solitaria e salgono ad 8 “hurrà” di fila. Decisivo il 15-13 finale con Monza che tira fuori artigli e qualità, affidandosi ai 24 punti di Orthmann e le fiammate di Begic e Van Hecke.

A metà classifica ci sono Firenze e Busto Arsizio che superano in casa rispettivamente Bergamo e Brescia. Tre punti importanti per entrambe le formazioni che chiudono i propri incontri sul 3-1. Le toscane non lasciano scampo alle orobiche e Nwakalor è top scorer con 26 punti di cui 5 muri. Il Bisonte sale all'ottavo posto in graduatoria, subito dietro c'è Busto Arsizio che si allontana dalle zone calde. Ora l'ultimo posto – occupato da Perugia – dista ben 7 lunghezze. Le varesine guidano il match con autorevolezza, tolto il passaggio a vuoto del terzo set che Brescia conquista 25-23. Per il resto, non c'è storia: 25-18, 25-23, 25-21. Gray ne mette a referto 21, Mingardi ben 27.