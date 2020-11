Serie A1: Novara, Monza e Scandicci a ruota di Conegliano

In attesa della Imoco Volley Conegliano, impegnata martedì sera contro Chieri, le dirette rivali per lo scudetto non perdono colpi e proseguono nella loro marcia alle spalle della capolista. Al secondo posto c'è sempre la Igor Gorgonzola Novara che spazza via, nell'anticipo serale, Busto Arsizio nel derby del Ticino. Finisce 3-0 per le ragazze allenate da coach Lavarini con solo il primo set in discussione, vinto ai vantaggi 29-27 dalle piemontesi. Negli altri due non c'è storia, 25-16 e 25-15. Sugli scudi Bosetti con 17 punti, bene anche Herbots e Smarzek entrambe a 15.





Nell'altra sfida programmata per le 20.30 arriva l'unica sorpresa di giornata: il successo di Perugia su Firenze che consente alla Bartoccini Fortinfissi di abbandonare l'ultimo posto in classifica, lasciato a Brescia. Nel 3-1 finale parte meglio Perugia che vince il primo 26-24 ma poi cede 25-16 nel secondo. Il crocevia del match è il terzo set, portato a casa dalle giocatrici di Davide Mazzanti con un entusiasmante 29-27. Firenze, poi, accusa il colpo e crolla 25-9 nel quarto. Miglior realizzatrice Serena Ortolani con 16 punti schiacciati a terra.





Negli incontri pomeridiani successi netti per Scandicci, Monza e Cuneo, tutti per 3-0. I più importanti sono quelli ottenuti dalle prime due, entrambe in trasferta rispettivamente contro Trentino e Brescia. Le brianzole si impongono nel derby lombardo centrando la quinta vittoria consecutiva e confermandosi al terzo posto. Le rosablù fanno la differenza soprattutto con il servizio, mettendo a referto 12 ace di squadra di cui 7 della sola Orthmann. MVP della sfida è, invece, Van Hecke con 17 punti. Termina 25-15 25-19 25-21, ora Brescia è fanalino di coda.

Un punto dietro Monza, invece, c'è Scandicci che passa 3-0 al Sanbapolis contro la Delta Despar Trentino. Partita equilibrata fino agli ultimi decisivi punti di ogni set, dove le toscane riescono sempre ad imprimere le accelerazioni decisive. Alla fine sarà 25-21 29-27 25-21, per Scandicci sono due le top scorer - Courtney e Stysiak a quota 14 – mentre a Trento non bastano le buone prove delle schiacciatrici Melli e D'Odorico.

Le prime quattro del campionato continuano a volare, dietro è lotta per guadagnarsi una migliore posizione in vista dei play-off. Da leggere in quest'ottica la sofferta vittoria di Casalmaggiore contro Cuneo che permette alle cremonesi di scavalcare in classifica proprio le ragazze di Pistola. Parziali equilibrati: 25-22 il primo, 31-29 il secondo con punto decisivo di Bajema, e 28-26 il terzo. Domina la scena Rosamaria Montibeller: 22 punti e 3 muri per l'opposto brasiliana.