VOLLEY Serie A1: Novara, Monza e Scandicci a ruota di Conegliano Sabato ricco di partite nella tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, l'ultima del girone d'andata. Il successo più importante lo coglie Novara contro Busto Arsizio. Vittorie anche per Monza, Scandicci, Perugia e Casalmaggiore.

In attesa della Imoco Volley Conegliano, impegnata martedì sera contro Chieri, le dirette rivali per lo scudetto non perdono colpi e proseguono nella loro marcia alle spalle della capolista. Al secondo posto c'è sempre la Igor Gorgonzola Novara che spazza via, nell'anticipo serale, Busto Arsizio nel derby del Ticino. Finisce 3-0 per le ragazze allenate da coach Lavarini con solo il primo set in discussione, vinto ai vantaggi 29-27 dalle piemontesi. Negli altri due non c'è storia, 25-16 e 25-15. Sugli scudi Bosetti con 17 punti, bene anche Herbots e Smarzek entrambe a 15.

Nell'altra sfida programmata per le 20.30 arriva l'unica sorpresa di giornata: il successo di Perugia su Firenze che consente alla Bartoccini Fortinfissi di abbandonare l'ultimo posto in classifica, lasciato a Brescia. Nel 3-1 finale parte meglio Perugia che vince il primo 26-24 ma poi cede 25-16 nel secondo. Il crocevia del match è il terzo set, portato a casa dalle giocatrici di Davide Mazzanti con un entusiasmante 29-27. Firenze, poi, accusa il colpo e crolla 25-9 nel quarto. Miglior realizzatrice Serena Ortolani con 16 punti schiacciati a terra.

Negli incontri pomeridiani successi netti per Scandicci, Monza e Cuneo, tutti per 3-0. I più importanti sono quelli ottenuti dalle prime due, entrambe in trasferta rispettivamente contro Trentino e Brescia. Le brianzole si impongono nel derby lombardo centrando la quinta vittoria consecutiva e confermandosi al terzo posto. Le rosablù fanno la differenza soprattutto con il servizio, mettendo a referto 12 ace di squadra di cui 7 della sola Orthmann. MVP della sfida è, invece, Van Hecke con 17 punti. Termina 25-15 25-19 25-21, ora Brescia è fanalino di coda.

Un punto dietro Monza, invece, c'è Scandicci che passa 3-0 al Sanbapolis contro la Delta Despar Trentino. Partita equilibrata fino agli ultimi decisivi punti di ogni set, dove le toscane riescono sempre ad imprimere le accelerazioni decisive. Alla fine sarà 25-21 29-27 25-21, per Scandicci sono due le top scorer - Courtney e Stysiak a quota 14 – mentre a Trento non bastano le buone prove delle schiacciatrici Melli e D'Odorico.

Le prime quattro del campionato continuano a volare, dietro è lotta per guadagnarsi una migliore posizione in vista dei play-off. Da leggere in quest'ottica la sofferta vittoria di Casalmaggiore contro Cuneo che permette alle cremonesi di scavalcare in classifica proprio le ragazze di Pistola. Parziali equilibrati: 25-22 il primo, 31-29 il secondo con punto decisivo di Bajema, e 28-26 il terzo. Domina la scena Rosamaria Montibeller: 22 punti e 3 muri per l'opposto brasiliana.



