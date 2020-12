VOLLEY FEMMINILE Serie A1: Novara regola Bergamo con un netto 3-0 La Igor Gorgonzola di coach Lavarini supera 25-20 25-18 25-22 la Zanetti Bergamo e si conferma al secondo posto in classifica.

Novara si conferma seconda forza del campionato di Serie A1 di Volley Femminile. Nell'anticipo della quindicesima giornata le azzurre allenate da coach Stefano Lavarini si sono sbarazzate della Zanetti Bergamo con un netto 3-0. Per la Igor Gorgonzola è la vittoria numero 12 in stagione, 34 punti alle spalle della capolista Imoco Volley Conegliano mentre le orobiche di Daniele Turino restano ferme a quota 11.

Tre set giocati sul filo dell'equilibrio con Novara sempre pronta a prendere il largo nel finale dei vari parziali. Alla fine sarà 25-20 25-18 25-22, la top scorer dell'incontro è Britt Herbots con 17 palle schiacciate a terra. Bene anche Caterina Bosetti, 13 punti con ben 5 muri sui 10 totali di squadra. Per le padrone di casa si salvano Loda ed Enright, entrambe a 8.

Novara tornerà in campo ancora una volta nel 2020, lo farà il 29 dicembre affrontando in trasferta Firenze anticipando la gara della ventiquattresima giornata. Appuntamento al prossimo anno, invece, per Bergamo che non partirà alla volta di Trento a causa di ben 7 positività - più una nello staff tecnico - nella Delta Despar Trentino.

