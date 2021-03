VOLLEY Serie A1, play-off: Scandicci, Firenze e Perugia ai quarti Ancora rinviato l'ultimo ottavo tra Casalmaggiore e Chieri: il limite è fissato a domenica 28 marzo per poter riprogrammare i due incontri e decidere chi affronterà Monza ai quarti.

Tutto confermato rispetto alle partite di andata: Scandicci, Perugia e Firenze vanno avanti mentre ancora si dovrà scoprire l'avversario di Monza dal momento che Casalmaggiore-Chieri è stata rinviata e il limite è fissato a domenica 28 marzo per riprogrammare gli incontri degli ottavi dei Play-off Scudetto. Troppa Scandicci per Bergamo: le toscane si ripetono dopo il 3-0 di qualche giorno fa e vincono con lo stesso punteggio. Nessun problema per le ragazze di coach Barbolini guidate, come al solito, da Stysiak e Popovic autrici rispettivamente di 12 e 10 punti. Biancoblu che affronteranno Busto Arsizio.

Il match più emozionante è sicuramente quello tra Firenze e Trentino: Il Bisonte, dopo aver vinto 3-1 all'andata, va sotto 2-0 contro la Delta Despar e l'incubo Golden Set si avvicina. Ma, da qui, le gialloblu di Bertini hanno una reazione d'orgoglio riaprendo la partita nel terzo parziale e chiudendo i conti nel quarto. Poi, nell'ininfluente tie-break, Firenze si porta a casa pure il secondo successo con il 15-12 finale e il duello contro l'Imoco Volley Conegliano.

Netta, invece, l'affermazione di Perugia: 3-0 su Cuneo e quarti di finale conquistati contro Novara. Nella sfida in Piemonte, le magliette nere mostrano una condizione psico-fisica brillante e mettono in fretta al sicuro il passaggio del turno. La cubana Carcaces è una continua spina nel fianco e firma 16 punti con il 61% offensivo mentre Ortolani – MVP all'andata – ne aggiunge 11.

