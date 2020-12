VOLLEY FEMMINILE Serie A1: solo due partite per la 16ª giornata La terza giornata di ritorno parte con il derby piemontese Novara-Chieri mentre domenica pomeriggio Casalmaggiore riceve Bergamo. Rinviate 4 partite a data da destinarsi, tra queste il big match Scandicci-Conegliano.

La Serie A1 di volley femminile riparte dalla terza giornata di ritorno e non dalla seconda - invertite a seguito dell'aggiornamento del calendario di gioco – e lo fa con solo due partite in programma, una di sabato e una di domenica. Si parte questa sera, alle ore 20.45, con il derby piemontese tra Novara e Chieri. Una sfida di alta classifica con la Igor Gorgonzola, seconda, che torna in campo dopo il turno di riposo. Le azzurre allenate da coach Stefano Lavarini hanno 28 punti, alle spalle di Conegliano, mentre Chieri è quinta con 21 ma con due partite in meno rispetto a Novara. All'andata finì 3-0 proprio per le prime ma le ospiti vorranno riscattarsi dopo 3 rinvii consecutivi e per festeggiare al meglio la presenza numero 100 in maglia biancoblu del capitano, Elena Perinelli.

Domenica pomeriggio, invece, tocca a Casalmaggiore che riceverà Bergamo. Sulla carta match equilibrato: 12 punti per le casalasche, 10 per le orobiche. In più, come spiegato anche dai tecnici, due squadre che si conoscono bene in virtù dell'allenamento congiunto disputato solo poco tempo fa. Anche in questo caso all'andata fu un netto 3-0, qui in favore di Casalmaggiore. Rinviate a data da destinarsi ben 4 partite: il big match tra Scandicci e Conegliano, Trentino-Busto Arsizio, Firenze-Monza e Cuneo-Perugia. Riposa, poi, il fanalino di coda Brescia.



