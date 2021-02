Serie A1: solo risultati netti nella 20^ giornata

Un weekend di soli risultati netti per quanto riguarda la ventesima di Serie A1. Complice il ko di Scandicci con Novara, Chieri allunga al quarto posto – l'ultimo valido per accedere ai play-off dai quarti di finale - ed ora mette 6 punti tra sé e le toscane. Le biancoblu centrano il quinto successo consecutivo, superando Brescia con un netto 3-0 e dimostrando – una volta di più – l'ottimo stato di forma. Finisce 25-13 25-19 25-17 in un match a senso unico per le ragazze di coach Bregoli. Sugli scudi Grobelna e Frantti con 14 punti a testa oltre ad un muro pressochè invalicabile, 10 complessivi.





Dall'altra parte le Leonesse rimangono fanalino di coda e candidate alla retrocessione, ma sempre a 2 lunghezze di distacco nei confronti di Perugia che perde in casa contro Bergamo. Anche in questo caso è 3-0 in favore delle orobiche, ora più tranquille visti i 7 punti sull'ultima posizione. Doppio 25-20 e 25-18: gli ace della portoricana Enright e i 14 di Loda fanno la differenza mentre alle umbre non basta la solita Carcaces, anche lei a quota 14.

L'ultimo successo di giornata vale per la metà classifica e vede Cuneo rialzare la testa dopo 3 sconfitte di fila e battere Trentino, sempre 3-0. Al Pala UBI Banca primo e terzo set sono senza storie con due 25-13, il secondo parziale è più combattuto e si chiude sul 25-20. Buono l'esordio della dominicana Matos, autrice di 7 punti al posto dell'acciaccata Ungureanu. La palma di MVP spetta, però, a Sonia Candi: 16 con l'86% di rendimento offensivo.