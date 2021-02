VOLLEY FEMMINILE Serie A1: solo risultati netti nella 20^ giornata Dopo i successi di Novara e Conegliano la domenica di volley femminile registra le vittorie di Chieri, Bergamo e Cuneo. Da martedì Scandicci, Busto Arsizio e Igor Gorgonzola impegnate nelle "bolle" di Champions League.

Un weekend di soli risultati netti per quanto riguarda la ventesima di Serie A1. Complice il ko di Scandicci con Novara, Chieri allunga al quarto posto – l'ultimo valido per accedere ai play-off dai quarti di finale - ed ora mette 6 punti tra sé e le toscane. Le biancoblu centrano il quinto successo consecutivo, superando Brescia con un netto 3-0 e dimostrando – una volta di più – l'ottimo stato di forma. Finisce 25-13 25-19 25-17 in un match a senso unico per le ragazze di coach Bregoli. Sugli scudi Grobelna e Frantti con 14 punti a testa oltre ad un muro pressochè invalicabile, 10 complessivi.

Dall'altra parte le Leonesse rimangono fanalino di coda e candidate alla retrocessione, ma sempre a 2 lunghezze di distacco nei confronti di Perugia che perde in casa contro Bergamo. Anche in questo caso è 3-0 in favore delle orobiche, ora più tranquille visti i 7 punti sull'ultima posizione. Doppio 25-20 e 25-18: gli ace della portoricana Enright e i 14 di Loda fanno la differenza mentre alle umbre non basta la solita Carcaces, anche lei a quota 14.

L'ultimo successo di giornata vale per la metà classifica e vede Cuneo rialzare la testa dopo 3 sconfitte di fila e battere Trentino, sempre 3-0. Al Pala UBI Banca primo e terzo set sono senza storie con due 25-13, il secondo parziale è più combattuto e si chiude sul 25-20. Buono l'esordio della dominicana Matos, autrice di 7 punti al posto dell'acciaccata Ungureanu. La palma di MVP spetta, però, a Sonia Candi: 16 con l'86% di rendimento offensivo.



