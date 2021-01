Serie A1: vincono Chieri, Busto Arsizio e Perugia

Finisse oggi il campionato, Chieri sarebbe ai play-off direttamente dai quarti di finale. Merito della vittoria delle torinesi contro Scandicci in un vero e proprio scontro diretto per garantirsi l'unica posizione che permette di saltare un turno nella post-season. Al PalaFenera le biancoblu si impongono per 3-1 ed operano il sorpasso sulle ragazze allenate da coach Barbolini. Eppure le toscane erano partite meglio, complice il 25-22 del primo set. Il secondo, però, cambia tutto: Chieri annulla 8 set point a Scandicci e chiude addirittura sul 34-32 dopo una serie interminabile di vantaggi. Da lì in poi la Reale Mutua prende consapevolezza e gioca sul velluto, aggiudicandosi terzo e quarto parziale 25-17 e 25-20. La migliore per Chieri è Laak con 16 punti anche se sono ben 5 le giocatrici che termineranno in doppia cifra: oltre alla svedese, ci sono Alhassan, Villani, Mazzaro e Perinelli.





Dopo una partenza no, sta tentando la risalita Busto Arsizio che, contro Bergamo, centra la quinta vittoria nelle ultime sei uscite e si porta a -7 dal quarto posto occupato dalla stessa Chieri. Netto 3-0, in un match a senso unico: 25-16 25-18 25-15. Brillano Gray – MVP con 18 punti – e Mingardi a 13. La Zanetti, invece, non riesce a dar seguito al bel successo contro Cuneo e ora deve guardarsi alle spalle. Si, perchè Perugia – prossimo avversario delle orobiche – fa sua la sfida salvezza contro Brescia e lascia l'ultima posizione. Finisce 3-1 al PalaBarton, le magliette nere vincono i primi due set agevolmente (25-14 25-18) e costringono le Leonesse alla rimonta. Non basta, però, il terzo parziale vinto 25-14. Perugia chiude i conti nel quarto 25-20 grazie ai 14 di Ortolani e i 13 della cubana Carcaces.