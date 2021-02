Serie A1: vincono le prime 3 della classe

Conegliano, Novara e Monza sul velluto. Le prime 3 si sbarazzano agevolmente di Bergamo, Perugia e Trentino e si staccano ancora di più dalle altre formazioni. Continua ad aggiornare i propri numeri – da record – l'Imoco Volley che chiude 3-0 contro Bergamo e registra la 22^ vittoria in altrettante partite. Pantere trascinate, come al solito, dai 15 di Paola Egonu oltre alle centrali Folie e De Kruijf che in tandem mettono a segno 23 punti e ben 9 muri. Dall'altra parte della classifica cambia poco perchè le orobiche perdono ma lo stesso fanno Perugia e Trentino. La Igor Gorgonzola dell'MVP Daalderop soffre nel secondo set – vinto 27-25 ai vantaggi – ma si impone 3-0 contro le umbre, stesso risultato per la Saugella Monza che – in poco più di un'ora – archivia la pratica Trento: 3-0 e sedicesima vittoria stagionale con ben 4 giocatrici in doppia cifra. La migliore è Orthmann a 15.









Non cambia nulla in vetta alla classifica mentre si infiamma la corsa al quarto posto, l'ultimo che permette di saltare un turno ai play-off. Il match-clou era Chieri-Busto Arsizio: le varesine di coach Musso hanno bisogno del 15-9 al tie-break ma alla fine vincono 3-2 e collezionano la sesta vittoria di fila. Ora sono a -6 dalla stessa Chieri ma con una partita ancora da recuperare. Tra le due c'è Scandicci che approfitta dello stop delle torinesi e batte Cuneo 3-1 in trasferta, sfatando il tabù Pala UBI Banca. I 21 punti di Stysiak allargano la forbice mentre la Bosca San Bernardo si preoccupa per il brutto infortunio occorso alla dominicana Matos, costretta a lasciare il campo in barella. In fondo, invece, rialza la testa il fanalino di coda Brescia: 3-1 delle Leonesse contro Casalmaggiore ed ora la posizione che vale la salvezza – occupata in questo momento da Perugia – dista un solo punto.