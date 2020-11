VOLLEY Serie A1: vittorie per Monza, Scandicci e Cuneo Tre successi interni nei posticipi della 12^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Monza aggancia Novara e sale al secondo posto, alle loro spalle Scandicci. Vittoria al tie-break per Cuneo su Busto Arsizio.

Fatta eccezione per la Imoco Volley Conegliano – che continua a dominare in campionato, casa o trasferta che sia – la 12^ giornata di A1 femminile premia il fattore campo. Nei 3 posticipi domenicali altrettanti successi interni, a partire da quello della Saugella Monza che aggancia Novara al secondo posto. Le brianzole di coach Gaspari infilano il quarto hurrà consecutivo contro Perugia con la Bartoccini Fortinfissi che spaventa Monza vincendo il primo set ai vantaggi 26-28 prima di soccombere nei successivi 3 per 25-20 25-23 e 25-21. Match equilibrato, deciso dalla grande prestazione di Anna Danesi, MVP con 12 punti di cui 6 muri. Chi ne segna di più, tra le fila rosablu, è però Van Hecke con 21. Alle perugine non bastano i 18 dell'ex Ortolani e i 15 di Havelkova, al termine di una partita decisa sempre alle battute conclusive.

Alle spalle di Monza e Novara sale, invece, Scandicci che fatica più del previsto contro Brescia ma ha ragione delle lombarde grazie al 15-13 del tie-break finale. Se il 25-13 del primo set lasciava presagire un pomeriggio tranquillo alla banda allenata da Barbolini, i successivi confermano il buon momento di Brescia che è, sì, penultima con una sola vittoria in 10 partite ma a punti per la quarta gara di fila. Il secondo è 22-25, il terzo 25-18 per le toscane, il quarto 14-25 prima del tie-break del quinto. A decidere l'incontro sono le bordate della polacca Stysiak, top scorer con 27 punti.

Torna a sorridere, poi, anche Cuneo che batte Busto Arsizio. Anche in questo caso è necessario il tie-break con le piemontesi trascinate dalle grandi prestazioni delle centrali: Sonia Candi firma 18 punti, la cipriota Zakchaiou ne aggiunge altri 17 con 5 muri mentre la ex Degradi ne mette addirittura 20, i più importanti al quinto e decisivo set. Per Busto Arsizio - detentrici dell'ultima Coppa CEV – brillano Gray (25) e Mingardi (22) ma non basta. Finisce 3-2: 25-23, 18-25, 26-24, 25-27, 15-10. Rinviata a data da destinarsi la partita tra Chieri e Bergamo, la prossima settimana si chiude il girone d'andata.

