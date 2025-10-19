VOLLEY Serie B, Beach&Park sconfitta: vince San Severino 3-1 Stop interno per i sammarinesi, nella 2a giornata. Oforah e Frascio migliori marcatori, ma troppe battute sbagliate: 16

Esordio casalingo amaro per la Beach&Park Volley, che contro San Severino non riesce a replicare la vittoria di inizio stagione ottenuta a Forlì: sul Titano finisce 3-1 per i marchigiani. Ancora priva di Orazi, la squadra sammarinese perde anche l'altro centrale, Facchi, e schiera il veterano Bernardi insieme al giovanissimo Mazza, classe 2010.

Nonostante la formazione rimaneggiata, la Beach&Park lotta fino all'ultimo punto nei primi due parziali, trascinata come a Forlì da Frascio e Oforah. Non basta, però, perché San Severino tiene e, pur senza forzare, si prende entrambi i parziali per 25-23. La partita sembra cambiare nel terzo set, quando i ragazzi di Roberto Pascucci paiono in totale controllo, andando al secondo time out tecnico addirittura in vantaggio 16-8 e chiudendolo sul 25-18. La rimonta della Beach&Park si chiude però qui, perché nel quarto e decisivo parziale, dove a fare la differenza sono le difese, San Severino allunga nel finale e vince set (25-21) e incontro.

Migliori marcatori della partita sono ancora una volta l'opposto Oforah e lo schiacciatore Frascio, con 24 e 16 punti, ma la squadra di Pascucci paga alcune ricezioni errate e soprattutto gli sbagli in battuta, con ben 16 errori in quattro set. Sabato prossimo, i sammarinesi cercheranno il riscatto immediato in casa di Ravenna, che insegue ancora il primo punto stagionale.

