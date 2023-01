VOLLEY Serie D femminile: ko casalingo per la Titan Services con la capolista Fermo il campionato di serie B maschile, in serie D femminile la Titan Services ha ospitato la capolista Portuali Ravenna cedendo 3-0.

Nell'ultima giornata del girone di andata sfida proibitiva già dalla vigilia per la Titan Services che ospitava al PalaCasadei la capolista Portuali Ravenna. Le romagnole s'impongono sul parquet sammarinese per 3-0. Difficile pensare di creare problemi a una squadra che ora guida il campionato con 34 punti. Resta comunque una buona prova delle Titane di Wilson Renzi che nel primo e terzo set hanno fatto vedere anche buoni spunti. Ravenna si aggiudica il primo parziale per 25/20. Nel secondo set si evidenzia una maggiore differenza, 25/14 il risultato. Nel terzo parziale 25/18 per la capolista. In tabellino da segnalare i 14 punti di Ricciotti e i 13 di Ghinelli. Al termine del girone di andata la Titan Services chiude con 10 punti alle spalle di Volley Rimini con 18. Le biancoazzurre si tengono alle spalle quattro squadre, Stella Rimini a 9, Teodora Ravenna e Viserba a 8 e Forlì a zero. Il campionato tornerà con la prima di ritorno sabato 4 febbraio con la Titan Services che ospiterà Junior Coriano. Nella stessa giornata impegno per la PromoPharma in serie B maschile sul campo di Viadana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: