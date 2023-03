VOLLEY Serie D femminile: Titan Services ko a Bagnacavallo

Contro il Bagnacavallo secondo in classifica, una Titan Services priva di Federica Tura e Linda Ricciotti, le sue due principali bocche da fuoco, non ha trovato la forza per opporsi alle ravennati. Ne sono uscite una partita a senso unico e una sconfitta per 3 a 0. “Sul parquet eravamo un po’ sconnesse, non capivamo bene come porci di fronte alle avversarie e abbiamo sofferto anche in ricezione, nonostante Bagnacavallo non battesse poi così bene. – Analizza a fine match Wilson Renzi, coach delle sammarinesi. - Sapevamo che avremmo fatto fatica senza Linda Ricciotti e Federica Tura e siamo riuscite un po’ a giocarci solo il terzo set trovando qualche ace e difendendo un po’ meglio. Adesso speriamo di recuperare qualche effettivo e di riprendere a fare punti”.

Prossimo impegno sabato 1 aprile a Serravalle: Titan Services –Figurella Rimini.

