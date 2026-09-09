TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:27 Mazza: "Estremamente contenti di questo inizio", Capriotti: "Ci serviva questa vittoria"
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Sette giocatori del San Marino Baseball convocati nella nazionale italiana

Gli azzurri saranno in raduno dal 20 settembre al 4 ottobre, in vista del girone di qualificazione al Premier 12

di Gabriele Mento
9 set 2026
Florian Robert - FIBS
Florian Robert - FIBS

Sette giocatori del San Marino baseball sono stati convocati dalla nazionale italiana per il raduno di preparazione in Repubblica Dominicana, dal 20 settembre al 4 ottobre, in vista del girone di qualificazione al Premier 12. Francisco Cervelli, manager degli azzurri, ha convocato Renzo Martini, Jhorjan Guevara, Williams Wong, Luca Di Raffaele, Angelo Palumbo, Ettore Giulianelli e Marco Artitzu.

La Nazionale si allenerà in Repubblica Dominicana, nel complesso dei New York Mets, e affronterà squadre che militano nel campionato dominicano, in preparazione all'importante girone di qualificazione al Premier 12, che si terrà a Barcellona dal 9 all'11 ottobre, fondamentale per inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport