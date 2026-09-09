BASEBALL Sette giocatori del San Marino Baseball convocati nella nazionale italiana Gli azzurri saranno in raduno dal 20 settembre al 4 ottobre, in vista del girone di qualificazione al Premier 12

Sette giocatori del San Marino Baseball convocati nella nazionale italiana.

Sette giocatori del San Marino baseball sono stati convocati dalla nazionale italiana per il raduno di preparazione in Repubblica Dominicana, dal 20 settembre al 4 ottobre, in vista del girone di qualificazione al Premier 12. Francisco Cervelli, manager degli azzurri, ha convocato Renzo Martini, Jhorjan Guevara, Williams Wong, Luca Di Raffaele, Angelo Palumbo, Ettore Giulianelli e Marco Artitzu.

La Nazionale si allenerà in Repubblica Dominicana, nel complesso dei New York Mets, e affronterà squadre che militano nel campionato dominicano, in preparazione all'importante girone di qualificazione al Premier 12, che si terrà a Barcellona dal 9 all'11 ottobre, fondamentale per inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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