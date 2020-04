Sfogo Pellegrini: "Si parla solo di calcio ma esistono anche gli altri sport"

Duro sfogo di Federica Pellegrini, ospite in una trasmissione radiofonica. "In un pensiero di riapertura generale, lo sport deve essere considerato come un grande lavoro che serve alla nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, esistono anche tutti gli altri sport" – ha affermato la campionessa olimpica di Pechino 2008 - "La salute viene prima di tutto ma se si ricomincia ad aprire, riapriamo almeno lo sport per i professionisti."