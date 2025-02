SCI ALPINO Shiffrin è leggenda: 100° successo in Coppa del mondo La statunitense conquista lo slalom speciale di Setriere e la tripla cifra di vittorie: è la prima a riuscirci

La capacità di spingersi sempre più in là, battendo anche l'unica avversaria ancora in grado di impensierirla: la paura. Mikaela Shiffrin centra il 100° successo nella Coppa del mondo di sci alpino e mette fine al periodo nero cominciato a novembre, con il brutto infortunio subito a Killington, che prima l'aveva tenuta lontana dalla pista per diverse settimane, poi le aveva tolto tante certezze.

L'ennesimo oro, quello della tripla cifra - traguardo finora mai raggiunto nella storia dello sci alpino -, è arrivato grazie al primo posto nello slalom speciale di Sestriere, in cui è andata in testa già nella prima manche, staccando di 9 centesimi Zrinka Ljutić, e poi portando il divario a 61 nella seconda. Dopo averne sbriciolato il record di vittorie (86), Shiffrin aggancia Inge Stenmark anche per numero di podi ottenuti in Coppa del mondo, 155.

Terza, alle spalle della statunitense e di Ljuitic - che ora comanda la classifica della Coppa di slalom speciale con 38 punti su Camille Rast, uscita nella prima manche -, è Paula Moltzan, che ha chiuso con 64 centesimi di ritardo dalla connazionale Shiffrin.

