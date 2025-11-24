Shiffrin fa 103 in Coppa del mondo: suo lo slalom di Gurgl

Cambia la Nazione, cambia la pista, cambia la neve, ma il risultato resta immutato. Nel secondo slalom speciale della stagione di Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince ancora. Dopo il successo a Levi, in Finlandia, la statunitense replica anche a Gurgl, dove trova il trionfo numero 103 della propria carriera, precedendo pure in Austria l'albanese Lara Colturi.

È un dominio, quello di Shiffrin, che batte tutte le avversarie di almeno un secondo. Colturi chiude con un ritardo di 1.23”, la terza, la svizzera Camille Rast, di 1.41”, mentre già dalla sesta posizione di Katharina Truppe i distacchi superano i due secondi. Uno stato di forma pazzesco per la statunitense, che sembra in grado di rientrare ogni volta più forte dopo un infortunio.

Neanche a dirlo, la prima manche aveva già visto Shiffrin davanti a tutte, anche se solamente, si fa per dire, con 31 centesimi di vantaggio su Culturi, mentre al terzo posto c'era l'accoppiata svizzera formata da Rast e Wendy Holdener. Posizioni tutte confermate nella seconda manche, dove però la statunitense è scesa a cannone, scavando un abisso tra sé e le avversarie.

Male l'Italia, con la sola Lara Della Mea tra le migliori 30, scendendo però dall'11° posto della prima manche al 18° finale. Ora la Coppa del Mondo si sposterà in Nordamerica, con un gigante e uno slalom speciale in programma nel weekend a Copper Mountain, mentre gli uomini scenderanno in pista giovedì e venerdì, sempre in Colorado.







