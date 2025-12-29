Shiffrin fa 5 su 5 in slalom a Semmering, ma poi contesta la pista

L'ultima gara del 2025 della Coppa del mondo di sci femminile coincide con il capolavoro numero 106 di Mikaela Shiffrin. A Semmering, la statunitense rimonta dopo una brutta prima manche e vince il quinto slalom speciale su cinque in stagione, battendo per soli nove centesimi Camille Rast e per 57 l'albanese Lara Colturi.

Quarta dopo la prima discesa, Shiffrin ha spinto al massimo nella seconda, realizzando il miglior tempo di manche. La statunitense ha fatto la differenza sulla parte ripida, dove poi la svizzera Rast ha perso tutto il vantaggio che aveva accumulato nei suoi confronti. Scende di una posizione nella seconda manche anche Colturi, che però si conferma in gran forma e porta all'Albania il quarto podio stagionale. A fare impressione sono tuttavia i distacchi: se tra la prima e la quinta c'è meno di un secondo, dalla sesta in poi diventano abissali, con Wendy Holdener accusa ben 2 secondi e 76 centesimi di ritardo.

Migliore delle italiane è Martina Peterlini, 15^, 23^ è Lara Della Mea, scivolata nella seconda manche. Cade anche l'esordiente Giada D'Antonio, sedicenne napoletana di belle speranze, in una prima manche che ha visto uscire ben 39 sciatrici, per la pessima condizione della neve. Un fattore che ha indispettito non poco le partecipanti, compresa Shiffrin, che a fine gara si è rivolta al pubblico dicendo "Lo facciamo solo per voi" e poi ha abbandonato subito la postazione della vincitrice.







