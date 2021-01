SCI Shiffrin fa quota 100 (podi): suo lo speciale di Flachau Per l'americana sono 68 successi in Coppa del Mondo: staccato Hirscher, ora è terza in solitaria nella classifica assoluta.

La notte di Flachau s'illumina col ritorno in grande stile di Shiffrin. L'americana non si imponeva in slalom speciale dal dicembre 2019 e un anno abbondante di astinenza non poteva essere chiuso in maniera banale. Detto fatto: Liensberger e Holdener brillano per una manche a testa ma riescono solo ad accompagnarla sul podio, il suo 100° in Coppa del Mondo. Ma è soprattutto il successo n° 68, grazie al quale stacca Hirscher ed è terza in solitaria nella classifica assoluta di gare vinte: davanti ci sono solo Stenmark e Vonn, che ne hanno 86 e 82.

La regina dello speciale – nel quale con 44 vittorie, è già la migliore di sempre – termina la prima discesa con 8 centesimi su Holdener e 33 su Liensberger, quest'ultima però, al secondo giro, ha tutt'altro passo. La 23enne austriaca viene da 4 podi e due secondi posti consecutivi e punta dritto al primo successo, trovando, con una prova tutta coraggio e tecnica, il miglior crono della seconda manche. Che le permette di strappare l'argento a Holdener, viceversa non all'altezza del primo giro. Non basta però per mettere in fila Shiffrin, che si fa soffiare 14 centesimi ma ne conserva altri 19 per la seconda vittoria stagionale, dopo quella nel gigante di Courchevel. 19 centesimi anche tra Holdener – attardata di 43 dall'americana – e Vlhova, delusa di giornata e arrivata ai piedi del podio. Delusione pure per le italiane: Gulli è 28ma, mentre Curtoni, sesta nella prima manche, esce di scena nella seconda.

