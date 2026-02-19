Short track azzurro ancora d'argento, con la staffetta femminile

La 26a medaglia dell'Italia arriva ancora dal pattinaggio, in questo caso lo short track. Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel hanno vinto l'argento nella staffetta femminile sui 3000 metri, battute solo dalla Corea del Sud con un assalto negli ultimi giri.

Con questo podio, il 14°, Fontana diventa l'atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi, siano esse invernali o estive. Intanto sono stati annunciati i due portabandiera azzurri per la cerimonia di chiusura: a portare il tricolore a Verona saranno la biatleta Lisa Vittozzi e il pattinatore di velocità Davide Ghiotto.







