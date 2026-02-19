MILANO-CORTINA 2026 Short track azzurro ancora d'argento, con la staffetta femminile Fontana (da record), Betti, Confortola e Sighel portano la 26^ medaglia olimpica all'Italia

Short track azzurro ancora d'argento, con la staffetta femminile.

La 26a medaglia dell'Italia arriva ancora dal pattinaggio, in questo caso lo short track. Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel hanno vinto l'argento nella staffetta femminile sui 3000 metri, battute solo dalla Corea del Sud con un assalto negli ultimi giri.

Con questo podio, il 14°, Fontana diventa l'atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi, siano esse invernali o estive. Intanto sono stati annunciati i due portabandiera azzurri per la cerimonia di chiusura: a portare il tricolore a Verona saranno la biatleta Lisa Vittozzi e il pattinatore di velocità Davide Ghiotto.

