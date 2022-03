Show di Pogacar sul Carpegna

Sul Carpegna vincono solo i fuoriclasse e la "montagna palestra" di Marco Pantani apre la sua cattedrale ad un predestinato. Vince il migliore, che è sempre la più logica delle sentenze. Vince Tadej Pogacar che domina la frazione più dura della corsa dei due mari e trova così quello che è già il sesto successo di una stagione appena all'alba. Tappa, maglia e domani vincerà anche la corsa. I nove fuggitivi che hanno impresso una media altissima alla prima parte della corsa, tra i quali il Campione del Mondo Alaphilippe, hanno saputo resistere fino a che il gruppo (controllato a UAE Emirates e Bahrain Victorius) ha suonato la riscossa. Sulla prima scalata del Carpegna l'allungo di Simmons è buono per la maglia verde, mentre dopo la discesa si è scatenata la vera e propria bagarre. Idee, propositi da scaricare sui pedali nella seconda e decisiva ascese. Lodevoli i tentativi di un pimpante Giulio Ciccone, buono anche quello di Mikel Landa, tutti suonatori chiamati ad aprire il concerto di Pogacar. Basta uno scatto per salutare la riverita e anche agguerrita concorrenza. Arrivo in solitaria a braccia alzate con oltre un minuto di vantaggio su Vingegaard e Landa. Richie Porte e Damiano Caruso chiudono il quintetto dei migliori.