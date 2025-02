TENNIS Simona Halep lascia il tennis tra le lacrime

Simona Halep lascia il tennis tra le lacrime.

L'ex numero uno del mondo Simona Halep dice addio al tennis. Dopo essere stata sconfitta da un'ottima Lucia Bronzetti in due set al Wta 250 di Cluj, la tennista rumena ha salutato con le lacrime agli occhi il pubblico, il team, e appunto il tennis. La trentatreenne, rientrata dopo una squalifica per doping, ha ammesso che il suo fisico non risponde più alle sollecitazioni di una giocatrice professionista e la sua carriera si chiude dunque qui.

