Simone Biles e Leo Messi sono gli atleti del 2019. Liverpool la miglior squadra

Oltre 330 giornalisti in rappresentanza di 102 paesi, tra questi anche San Marino, hanno votato gli atleti del 2019 e la miglior squadra. Una tradizione quella della Associazione Stampa Sportiva Internazionale che al termine di ogni anno decreta i migliori dell'anno appena trascorso. A votare i giornalisti iscritti alla AIPS attraverso le Associazioni Nazionali. In campo maschile vince Lionel Messi, che dopo il pallone d'oro si aggiudica anche questo riconoscimento con 394 preferenze. L'attaccante argentino batte Eliud Kipchoge. Il maratoneta keniota, sceso sotto il muro delle 2 ore lo scorso ottobre a Vienna, prestazione non ufficiale, si ferma a 361 preferenze. Sul podio degli uomini sale anche Rafael Nadal. Lo spagnolo raccoglie il 9,38% delle preferenze lasciano ai piedi del podio Cristiano Ronaldo. Il portoghese della Juventus precede Lewis Hamilton e Virgil va Dijk.



La classifica al femminile premia per il secondo anno consecutivo Simone Biles. Il suo doppio salto raccolto all'indietro con triplo avvitamento è nella storia di questo sport. La ginnasta americana supera la connazionale Megan Rapinoe, immagine e leader della nazionale statunitense campione del mondo. Una doppietta a stelle e strisce in campo femminile. Sul podio trova spazio anche Shelly Ann Fraser-Pryce, la giamaicana quattro volte campionessa del mondo precede la nuotatrice ungherese Hosszu e la sciatrice Mikaela Schiffrin. C'è anche un po' di Italia con Dorothea Wierer, decima.



Decretata anche la squadra del 2019. E' il Liverpool campione d'Europa e del mondo ad aggiudicarsi il primo posto con oltre il 30% delle preferenze. I Reds di Klopp raccolgono 908 voti davanti alla Nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti, seconda con 538 preferenze e la nazionale di Rugby del Sud Africa. Gli Springboks hanno vinto il terzo mondiale della loro storia a distanza di 12 anni dal secondo successo. Come miglior evento dell'anno i mondiali di atletica di Doha. Tra i 102 paesi che hanno partecipato alla votazione anche San Marino. L'Ungheria la più attiva con 37 giornalisti.