Simone Zanotti vestirà ancora la maglia della Vuelle

Raggiunto oggi l’accordo (annuale) fra la società e Simone Zanotti, l’ala di Torino, classe 1992, che ha chiuso la sua prima stagione a Pesaro con 113 punti realizzati (45,5% da 2, 29,8% da 3 e 2,9 media rimbalzi). Queste le prime parole di Simone dopo la conferma: "Sono contento di restare alla VL, è la scelta giusta; voglio dimostrare ancora quanto ho fatto vedere per una buona parte dello scorso campionato. Sono carico e molto motivato, ho parlato col coach che mi ha spiegato la sua idea di squadra, fatta di giovani promettenti e ragazzi molto determinati. È un'impostazione che a me piace molto. Ai tifosi mi sento di dire che in questa stagione metteremo in campo il massimo dell'impegno, dato che ci attende un campionato ancora più competitivo. Servirà grande spirito di squadra che forse un po' è mancato l' anno scorso. Il gruppo e l'ambiente devono essere uniti, deve esserci coesione tra tutte le parti, in modo da raggiungere il nostro obiettivo”.