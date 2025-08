Singapore 2025: Ceccon e Quadarella d'argento

Dall'acqua della piscina di Singapore esce una nuova Simona Quadarella. L'azzurra torna sul podio e lo fa con uno splendido argento nella gara dei 1500 stile libero. La nuotatrice italiana centra la medaglia e lo fa con il tempo di 15:31.79 che vale anche il nuovo record europeo di specialità. Dopo un periodo non semplice e quei due quarti posti alle Olimpiadi francesi, l'Italia ritrova una grandissima atleta. Davanti all'azzurra c'è solo Katie Ledecky. L'americana nuota in 15:26.44 e si prende la medaglia d'oro. Sul podio anche l'australiana Lani Pallister con il bronzo. Una grande gara quella di Simona Quadarella che per la sesta edizione di fila sale sul podio in questo evento in vasca lunga. Resta quindi un grande risultato e una bella rivincita per l'italiana che ha ritrovato stimoli e motivazioni dopo il cambio di allenatore.

Argento anche per Thomas Ceccon che si prende il secondo posto nei 100 dorso. Specialista delle rimonte, l'azzurro la completa fino al secondo posto cedendo al sudafricano Pieter Coetze l'oro. Ceccon nuota in 51''90 contro il 51''85 del campione del mondo. Appena 5 centesimi dal primo posto come già accaduto nel 2023 a Fukuoka. Terzo posto per il francese Yohann Ndoye-Brouard in 51″92.