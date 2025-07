MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 Singapore 2025: Martinenghi e Ceccon sul podio Nicolò Martinenghi argento nei 100 rana. Thomas Ceccon nei 50 farfalla

Singapore 2025: Martinenghi e Ceccon sul podio.

Ai mondiali di nuoto di Singapore le medaglie iridate azzurre numero 200 e 201 hanno le facce dei campioni olimpici, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon: il primo, chiude al secondo posto i 100 rana, l'altro sul gradino più basso del podio nei 50 farfalla. Martinenghi, dopo un 2024 che lo ha visto arrivare in cima all'Olimpo, nell'anno post Giochi si conferma comunque tra i protagonisti assoluti, restando sul podio iridato dopo i secondi posti di Fukuoka 2023 e l'oro di Budapest 2024. Lo precede, dopo aver condotto fino a dieci metri dall'arrivo, solo il cinese Qin Haiyang, in 58"23. L'olimpionico azzurro tocca in 58"58. . Bronzo al rappresentante del Kirghizistan Denis Petrashov .

Il bronzo sta invece un po' stretto a Ceccon, che però nel giro di meno di mezzora vola in semifinale dei 100 dorso e finale dei 50 farfalla, distanza in cui ritocca anche il suo record italiano (22"67 lima il 22"68 di Fukuoka nel 2023). Il 24enne di Schio chiude alle spalle del francese Maxime Grousset, oro in 22"48, e dello svizzero No Ponti.

I vicecampioni del mondo Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, argento europeo ad Antalya due mesi fa, scendono dal podio ai Mondiali di tuffi. Nella finale del trampolino tre metri sincro, ultima gara di Marsaglia a questo mondiale, finiscono quinti sbagliando l'ultimo tuffo, dopo essere stati in zona medaglia per tutta la gara. I cinesi Wang (campione olimpico a Parigi e oro a Doha in coppia con Long Daoyi) e Zheng fanno una gara a parte e stravincono. Secondi i messicani Hernandez e Ibarra e terzi gli inglesi Harding e Laugher . Superare il muro dei 400 punti era difficile ma alla portata degli azzurri che lo avevano già dimostrato alle olimpiadi di Parigi (403.05).

Nei 100 metri farfalla donne, trionfo per la statuniteste Walsh che primeggia staccando le avversarie con un eccellente 54.73. Podio completato in questa specialità dalla belha Vanotterdijk e dall'australiana Perkins

E chiudiamo con i 200 metri misti che vedono il dominio della canadese McIntosh, + 1.89 sulla Walsh seconda e sulla canadese Harvey terza a completare il podio.



