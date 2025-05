TENNIS Sinner a cuore aperto: "La vicenda doping mi ha cambiato non sono più quello di prima" Con un'intervista rilasciata alla Rai Jannik Sinner fa il punto dopo il caso doping che lo ha coinvolto

"C'è stato mai un momento, specie negli ultimi tempi, in cui hai pensato basta, sono stufato, lascio, mollo tutto?

"Sì, sì. Mi ricordo prima degli Australian Open quest'anno. Era un momento non felicissimo perché c'era ancora quel caso di doping e a fine anno ho detto che è passato quest'anno, vediamo l'anno prossimo com'è la situazione. Arrivo lì in Australia, non mi sentivo proprio a mio agio nel locker room, lì dove mangiavo, alcuni giocatori mi guardavano in modo diverso e non mi piaceva proprio. E lì ho detto che è pesante vivere il tennis in questo modo. Io ero sempre uno che scherzava, andava nel locker room, parlava con quell'altro. E lì ero proprio diverso, non mi sono sentito a mio agio. Poi ho detto che magari dopo l'Australia un po' di tempo libero, dove stacco un pochettino, mi fa bene. Poi è andata così come è andata, che non volevo che andasse così. Nell'altro senso, forse in quel momento lì mi ha fatto bene. Tre mesi sono tre mesi, è troppo. Però è una ragione che non ho giocato a Rotterdam, era proprio quella lì. Non voglio giocare a Rotterdam, anche perché è giusto riposare il corpo, fare delle scelte giuste professionali, però è anche una ragione di dire che mi serve un po' di tempo diverso, con amici, con quello che è. Anche mettere in priorità le persone che voglio veramente bene.

Che effetto ti hanno fatto certe dichiarazioni di grandi campioni, tipo Djiokovic, Serena Williams, anche la nostra Federica Pellegrini?

Va bene, non ho neanche voglia di rispondere. Ognuno è libero di dire quello che vuole, ognuno può giudicare, ma va bene. Per me è importante che so io di quello che è successo, ma soprattutto anche di quello che ho passato. Era molto difficile, quindi non lo auguro a nessuno di passare da innocente una roba del genere, perché non era facile. Però siamo in un mondo dove ognuno può dire quello che vuole, quindi va bene così. Sicuramente sarò molto contento di rientrare in campo di partita, soprattutto a Roma, un torneo speciale per me. Però sicuramente entro con una mentalità un po' diversa.

