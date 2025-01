Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Australian Open. La semifinale contro l'americano Ben Shelton dura in pratica un solo set vinto dall'azzurro 7-6 al tiek break. Di li in poi non c'è più stata partita: 6-2 6-2 per un totale di due ore e 35 minuti. Il numero uno del mondo conquista la seconda finale a Melbourne, dove affronterà Sasha Zverev per la difesa del titolo.