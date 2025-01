TENNIS Sinner a passo di carica conquista la Finale dell'Australian Open Shelton battuto 7-6 6-2 6-2

Sinner a passo di carica conquista la Finale dell'Australian Open.

Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Australian Open. La semifinale contro l'americano Ben Shelton dura in pratica un solo set vinto dall'azzurro 7-6 al tiek break. Di li in poi non c'è più stata partita: 6-2 6-2 per un totale di due ore e 35 minuti. Il numero uno del mondo conquista la seconda finale a Melbourne, dove affronterà Sasha Zverev per la difesa del titolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: